急成長を遂げるeスポーツ市場において、競技タイトルごとに専門知識を要するイベント運営やマネジメントといった、専門人材の育成が急務となっています。この課題に対しZETA DIVISIONを運営するGANYMEDE株式会社は知見を次世代へと繋げるために新スクール「ZETA DIVISION GAMING ACADEMY powered by VANTAN」を2027年4月に開校すると発表しました。また現役プロフェッショナルによる実践教育を展開する株式会社バンタンも、スクー