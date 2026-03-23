けさ早く、関東各地で住宅が焼ける火事が相次ぎ、合わせて4人が死亡しました。【映像】火事があった現場の様子東京消防庁などによりますと、午前7時半ごろ、東京都文京区千駄木にある集合住宅で火事があり、4階の一室のおよそ10平方メートルが焼けました。現場から成人男性の遺体が見つかりました。また横浜市保土ヶ谷区では、午前4時ごろに2階建て住宅など5軒が焼ける火事があり、火元の家に住む90代の女性が死亡しました