ロバーツ監督が明かした【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手の今季初登板が、開幕5戦目となる31日（日本時間4月1日）のガーディアンズ戦となることが決まった。デーブ・ロバーツ監督が22日（同23日）、敵地で行われるエンゼルス戦前に明かした。また佐々木朗希投手が4戦目、30日（同31日）の同戦となることも合わせて発表された。（Full-Count編集部）