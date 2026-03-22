新フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」が登場！まずはシンガポールや中国などで販売OPPO Mobile Telecommunications（以下、OPPO）は17日（現地時間）、中国およびオンラインにて発表会「OPPO Find N6 Global Launch」を開催し、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新しい横開き型のハイエンドフォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N6」を発表しています。まずは中国本土やシンガポールなどの1次販売国・地域にて2