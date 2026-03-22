吉田監督「あれだけ痛がっているのは初めて見た」第98回選抜高校野球大会は22日、大会4日目が行われ、第3試合で山梨学院が長崎日大に5-3で勝利した。初回にプロ注目の菰田陽生投手（3年）が特大の一発で先制弾を放ったが、5回の守備で打者走者と接触。左手付近を痛めたようで一度ベンチへ下がった。試合後、吉田洸二監督が菰田の状態について説明した。「2番・一塁」で先発した菰田は初回1死からいきなり豪快なスイング。快音を