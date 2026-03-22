王者の輝き、由伸が体現まさに“世界一”に相応しい「ゴールド」だ。ドジャースは20日（日本時間21日）、昨季のワールドシリーズ優勝を記念した「ゴールドコレクション」のユニホームを発表。公式SNSでユニホームを着用した山本由伸投手らの写真を公開した。ファンの間では早くも反響が広がり、「由伸くんは金が一番似合う選手やわ〜」といった絶賛の声が相次いだ。今回のゴールドコレクションは、背番号や胸ロゴ、袖のチャン