王者の輝き、由伸が体現

まさに“世界一”に相応しい「ゴールド」だ。ドジャースは20日（日本時間21日）、昨季のワールドシリーズ優勝を記念した「ゴールドコレクション」のユニホームを発表。公式SNSでユニホームを着用した山本由伸投手らの写真を公開した。ファンの間では早くも反響が広がり、「由伸くんは金が一番似合う選手やわ〜」といった絶賛の声が相次いだ。

今回のゴールドコレクションは、背番号や胸ロゴ、袖のチャンピオンパッチに至るまで、金色を散りばめた特別仕様。“王者の証”を前面に押し出した豪華なデザインとなっている。チームはこのユニフォームを27日（同28日）に行われるダイヤモンドバックスとの開幕戦で着用予定。シーズンの幕開けを象徴する“特別な一着”として注目を集めている。

豪華デザインだけに、価格も“特別”。MLB公式オンラインショップでの販売価格は219.99ドル（約3万5000円）となっており、日本のファンからは嘆きの声も上がった。世界一を記念した特別仕様とはいえ、気軽に手が出せる価格ではなく、コレクションアイテムとしての価値の高さを感じさせるものとなっている。

それでも、山本がゴールドユニホームをまとった姿にファンは感激。「金ユニめちゃくちゃ似合ってるし、チャンピオンの風格すごい！」「由伸選手のゴールドユニフォーム姿、似合いすぎてて眩しいです！」「ゴールドユニ似合いすぎる チャンピオンのオーラ全開でかっこよすぎる…」「金ユニにワールドシリーズトロフィー、絵になりすぎる」「もうこの時点で優勝の風格あるのやばい 普通に似合いすぎてる」などの声が並び、開幕のマウンドにあがる山本に期待を寄せていた。（Full-Count編集部）