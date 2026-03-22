2026年3月17日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは独ヴェルト紙の分析を引用し、中国の台頭と米中対立により、ドイツ車が世界市場をリードしてきた時代が終わりを迎えたと報じた。記事は、フォルクスワーゲン（VW）とメルセデス・ベンツの利益が半減し、ポルシェはかろうじて黒字を維持、好調だったBMWも減速傾向にあると紹介。ドイツで開発した車種を世界中で販売し業界標準を定めてきたビジネスモデルが通用しなく