トランプ米大統領（ロイター＝共同）、ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】イランの無人機攻撃を受けるペルシャ湾岸のアラブ諸国にウクライナが無人機迎撃支援を実施していることについて、トランプ米大統領は「政治的な宣伝目的」との見方を示し、ウクライナは何もしていないと批判した。米メディアが21日報じた。トランプ氏はウクライナのゼレンスキー大統領について、ロシアのプーチン大統領よりも「扱いが困難」