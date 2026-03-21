Microsoftの表計算ソフトであるExcelでは、実際にはうるう年ではない1900年がうるう年として扱われています。Microsoftはその理由を過去の表計算ソフトとの互換性にあると説明しており、1991年にExcelチームで働き始めたJoel Spolsky氏も、2006年に自身のブログで当時の事情を記録していました。Excel incorrectly assumes that the year 1900 is a leap year - Microsoft 365 Apps | Microsoft Learnhttps://learn.microsoft.com/