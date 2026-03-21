カフェタイムに使える可愛い「新作コースター」が、【スターバックス】に登場中。キラキラと光るラメが可愛く、持っているだけで心がときめくデザインがポイント。身近な人へのプレゼントに選ぶのもおすすめです。今回はそんな桜の形をした、ブルー & ピンクの新作コースターをご紹介。店頭で見かけたらぜひ手に取ってみて。 春らしい桜モチーフのキラキラコースター