2025年全米ドラフト6位指名のヘルナンデスまた怪物が爆誕した。パイレーツとタイガースの有望株同士によるオープン戦が米フロリダ州レコン・パークで開催された。昨年のドラフト全体6位指名を受けたパイレーツのセス・ヘルナンデス投手が100マイル以上（約161キロ）を連発。「モンスター」「何だこいつは」と米ファンも驚愕している。ヘルナンデスは先頭のマックス・クラークに対し、初球に投げ込んだのが1002.4マイル（約164.