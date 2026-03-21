私はナルミです。夫ソウスケと小5の息子ハルトと暮らしています。先日、私の母が亡くなりました。すると夫が空き部屋になったマンションを「妹夫婦に譲ってあげてほしい」と言い出しました。そんな話、受け入れられるわけがありません。しかも義妹のマナさんやその夫であるコウタさんは、私に対してあまりに無礼な態度です。調べてみると解雇や借金など、義妹夫婦の嘘が次々と明らかになり……。私は義両親にも来てもらい、話をつ