赤色灯20日午後10時50分ごろ、岡山県倉敷市田ノ上新町の市道で、19歳の男性4人が乗った乗用車が電柱に衝突した。運転手と助手席の2人は搬送先の病院で死亡が確認され、後部座席の2人は重傷を負った。県警倉敷署によると、死亡したのは運転手の塗装業島田永さん（19）と会社員日笠永暉さん（19）＝いずれも倉敷市。現場は、片側3車線の見通しの良い直線。署が事故原因を調べる。