京都市動物園でゴリラの赤ちゃんお披露目！ 母親に甘える赤ちゃんゴリラ。去年１１月２４日に京都市動物園で生まれたニシゴリラの男の子です。 父親の「モモタロウ」と母親の「ゲンキ」との間に生まれた３頭目の子ども。動物園は来園者から名前を公募していました。 ２５００を超える候補の中から選ばれたのは「サンタロウ」。 太陽の「サン」と三男ということで、あたたかく元気に育ってほしいという願いが込められ