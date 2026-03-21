◇競泳日本選手権第3日（2026年3月21日東京アクアティクスセンター）男子200メートル個人メドレーは予選が行われ、五輪3大会連続代表で同種目元世界王者の瀬戸大也（TEAMDAIYA）は2分0秒51の全体6位で、午後の決勝進出を決めた。昨年の日本選手権は肋骨のケガの影響で棄権しており、選考会としては2年ぶりの出場となった。予選3組のレース後、ミックスゾーンに姿を現した瀬戸は、第一声で「お久しぶりです。きっつ。もう