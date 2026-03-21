2024年7月、ロケバスの車内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われている、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーの斉藤慎二被告（43）に対する第2回公判が、今年3月17日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。今回の裁判では、被害者とその母親が事件について証言をした。前編では被害者の母親の証言などを紹介した。後編では、被害者Aさんの証言内容を中心に詳報する。◆異例の「ビデオ