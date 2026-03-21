21世紀枠で出場の長崎西、2度リードも逆転負け頭脳をフル回転させ、私立の強豪に食い下がった。第98回選抜高校野球大会は20日、大会2日目が行われ、第1試合では21世紀枠で75年ぶりに出場した長崎西（長崎）が滋賀学園（滋賀）と対戦。初回に先制点を奪うなど2度リードする展開も、守備の乱れもあって4-5で敗れた。長崎県内屈指の進学校である長崎西は、昨秋の九州大会でベスト8に進出。文武両道が評価されて21世紀枠で出場を果