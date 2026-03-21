俳優の八木莉可子が主演を務めるテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterflybeyond』がきょう21日午後9時から放送される。“語り”は黒柳徹子が担当することが発表され、黒柳のコメントが公開された。【写真】貴重すぎ…！若かりし頃の森英恵＆黒柳徹子同作品は、日本人として初めてパリのオートクチュール組合の会員となったファッションデザイナー・森英恵の“知られざる青春時代の物語”。森の生誕100周年を記念してド