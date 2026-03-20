中堅剥奪で高額なコーナー外野手へ露呈した長打不足と守備難の課題ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手に対し、現地メディアから厳しい評価が下された。米メディア「ブリーチャー・レポート」のティム・ケリー記者は、2026年シーズンにおけるメジャー全30球団の「最悪の契約」を選出。その中でジャイアンツのワースト契約としてイ・ジョンフの名を挙げた。大型契約を結びながらも、攻守両面で精彩を欠いた現状が、辛辣な指摘を受