広島がソフトバンクとオープン戦、スタメンが話題に連続して続いた“名前”にファンの困惑が広がった。広島は20日、みずほPayPayドームでソフトバンクとのオープン戦に臨んだ。試合は3-4で惜敗したが、話題をさらったのは広島のスタメン。SNSでも「びっくりした」「面白いな」と驚くファンが目立った。試合前にスタンドが騒然となった。広島のスタメンが「1番遊撃・小園」から順にアナウンスされていくなか、「9番・床田」のと