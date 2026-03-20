長時間のデスクワークやスマホ操作で、気づけば肩がガチガチ……。湿布や塗り薬でしのいでいる人も多いのではないでしょうか。「貼るだけ」「塗るだけ」で手軽に使える湿布や塗り薬は、「本当に効いているの？」「使い続けても大丈夫？」と疑問を持つ人も少なくありません。そこで今回は、市販の湿布や塗り薬の効果や注意点、湿布や塗り薬と併用したい対処法について匡正堂齋藤整骨院 永福で院長を務める柔道整復師の齋藤洋一郎