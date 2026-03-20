「富裕層の趣味」と聞けば、高級ワインや美術品のコレクション、旅行や乗馬といったものを思い浮かべるかもしれません。しかし、名だたる上場企業の大株主であり、数百億円の資産を保有する実業家・嶋村吉洋氏の答えは、予想を裏切るものでした。彼が「趣味も仕事も遊びも、すべてコミュニティづくり」と断言する裏には、起業や独立を志す多くの人が陥りがちな“致命的な順番の間違い”への警鐘が隠されています。同氏の著書『人生