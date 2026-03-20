「巷でよく言われる『中年になるとガクッと体力が落ちる』というやつが、二十一歳で来てしまった」これは、文筆家「絶対に終電を逃さない女」さん（終電さん）のエッセイ「虚弱に生きる」（扶桑社）の書き出しだ。20代なのに老人並みの体力、1日8時間が働けない......不調は続くが、その根本的な原因はわからない――。そんな「虚弱体質」な著者のこれまでがつづられている。このエッセイがSNSを中心に話題になっており、特に共感