セレモニー時の米国主砲の行動に集まった視線第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラが初の世界一に輝き、マイアミは異様な盛り上がりを見せた。しかしその裏で、準優勝に終わった米国代表の行動に米メディアが注目し、セレモニーでのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）の“振る舞い”にファンの賛否が分かれている。試合後に行われたセレモニーで銀メダルを授与されたシュワーバーは、笑みを浮か