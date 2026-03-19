チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のセカンドレグが18日に行われ、リヴァプール（イングランド）とガラタサライ（トルコ）が対戦した。リーグフェーズを3位で終えたリヴァプールと、プレーオフでユヴェントスとの激闘を制したガラタサライによるラウンド16。昨年9月以来の再戦となったファーストレグではリヴァプールが終始主導権を握りながらも、ガラタサライが序盤にCKから挙げた1点を守り抜き先