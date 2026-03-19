神戸市須磨区の須磨浦山上遊園で3月18日、園内の乗り物「カーレーター」の営業開始60周年を記念した除幕式が開かれた。カーレーターは、山陽電気鉄道が運営する同園で1966（昭和41）年3月18日に運行を開始。ロープウェイの鉢伏山上駅と山頂を結ぶ乗り物で、2人乗りのかご型の座席が連なり、傾斜をゆっくりと登っていく。全国でも現存するのは同園のみとされる珍しい乗り物で、昭和レトロな雰囲気と独特の乗り心地が人気を集め