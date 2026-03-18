レアル・マドリードに所属するベルギー代表GKティボー・クルトワは、“宿敵”とのダービーを欠場する可能性が高いようだ。17日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。現地時間17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のセカンドレグでマンチェスター・シティを2−1で下し、2戦合計5−1で6シーズン連続の準々決勝進出を決めたレアル・マドリード。しかし、スタメン