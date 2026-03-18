Netflixの「WBCスペシャルサポーター」を務めた嵐・二宮和也さんが17日（日本時間18日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです」と、激動のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日々を振り返った。二宮さんは今大会、日本国内でWBCを独占配信したNetflixの「WBCスペシャルサポーター」を務めており、2月には宮崎で行われた強化合宿を訪れたほか、1次ラウ