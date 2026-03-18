第6回WBCの決勝戦■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）にローンデポパークで行われ、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗れ、2大会ぶりの優勝とはならなかった。8回に一時は同点に追いつくも、9回に決勝点を奪われて、無念の結末を迎えた。先発マウンドは昨年デビューした24歳のノーラン・マクリーン投手に託された。2回まで無得点に