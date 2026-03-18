ロイヤルズとのオープン戦で3回1/3で3安打3失点、5奪三振も4四球と荒れたドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、アリゾナ州サプライズで行われたロイヤルズとのオープン戦に先発し、3回1/3で4安打3失点、4四球5奪三振だった。最速99.5マイル（約160.1キロ）だった。初回は2021年新人王の先頭・インディアをカットボールで空振り三振。マルテを四球で歩かせたが、続くトーマスをスプリットで3球三振に。ロフティン