アスレチックスとのオープン戦で豪快弾ホワイトソックスの村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、アスレチックスとのオープン戦で1号ソロを放った。試合後、取材に対応し「完璧でした。よかったです」と、オープン戦ではあるがメジャーの試合で初めて放った本塁打の手応えを語った。待望の一発が飛び出した。3点リードの5回、先頭で打席に入ると右腕モラレスの96.6マイル（約155キロ）のフォーシームを捉え、中堅スタンドへ運