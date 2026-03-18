アスレチックスとのオープン戦で豪快弾

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、アスレチックスとのオープン戦で1号ソロを放った。試合後、取材に対応し「完璧でした。よかったです」と、オープン戦ではあるがメジャーの試合で初めて放った本塁打の手応えを語った。

待望の一発が飛び出した。3点リードの5回、先頭で打席に入ると右腕モラレスの96.6マイル（約155キロ）のフォーシームを捉え、中堅スタンドへ運んだ。飛距離419フィート（約127.7メートル）の村上も本塁打を確信した一発。「スイングもボールの見え方も（WBC前より）いいです」と状態の良さを強調した。

野球日本代表「侍ジャパン」の一員として出場したWBCは、準々決勝敗退と悔しい結果に終わった。しかし、大谷翔平投手（ドジャース）らと打撃論を交わすなど有意義な時間を過ごした。「自分の感覚で突き進んでいったほうがいいよと。一つだけアドバイスするならと“力の方向”についてアドバイスいただきました」と大谷からの助言を明かした。

続けて「世界のトッププレーヤー、日本の一流選手もいるなかで、素晴らしい時間を過ごせました。一流のチームでプレーできたことが一番の収穫というか、いい思い出になってます」と、2度目のWBCで得た“収穫”についても触れた。

村上はWBC後、すぐにチームに合流。この日が合流後初のオープン戦出場だった。待望の一発を放った村上は「怪我なくシーズン開幕を迎えられるようにしていきたいと思います」と初のメジャー開幕を見据えた。（Full-Count編集部）