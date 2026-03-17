2回に先制も…7回にアクーニャ＆アラエスらの適時打に沈む■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）イタリア代表はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝・ベネズエラに2-4で惜敗し、ベスト4に終わった。試合後、ナインはベンチで呆然としていたが、フランシスコ・セルベリ監督は選手たちに拍手。1次ラウンドでは米国代表を倒すなど、大躍進を遂げたナインを讃えた。イタリアは今大会で話題をさらった