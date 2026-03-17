敗戦に呆然も…イタリア監督は選手を“拍手”で称える　悔しさの中でも、称えた躍進

2回に先制も…7回にアクーニャ＆アラエスらの適時打に沈む

■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）

イタリア代表はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝・ベネズエラに2-4で惜敗し、ベスト4に終わった。試合後、ナインはベンチで呆然としていたが、フランシスコ・セルベリ監督は選手たちに拍手。1次ラウンドでは米国代表を倒すなど、大躍進を遂げたナインを讃えた。

イタリアは今大会で話題をさらった。プールBでは米国、メキシコと優勝候補を下して4戦全勝で1位通過。準々決勝では強豪のプエルトリコを下して初の4強入りを果たした。迎えたベネズエラ戦では2回、内野安打から3連続四球で押し出しで先制。さらに併殺崩れの間に追加点を奪った。また強豪喰いに期待が集まったが、4回にスアレスにソロを被弾。1点差となった。以降はチャンスを作りながらもホームまで遠く、なかなか得点できなかった。

前回大会ベスト8を超え、初の4強入り。イタリア本国でも新聞やテレビ中継され、首相が活躍に言及するなど、“グッドルーザー”として記憶に刻んだ。

試合後、ベンチではナインが呆然としていたが、その様子をセルベリ監督は拍手で称えた。最後はナインとともに球場のファンに挨拶をしていた。（Full-Count編集部）