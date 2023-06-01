取材対応ドジャースの佐々木朗希投手が16日（日本時間17日）、キャンプ地で取材に応じ、日本が8強で終わったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について語った。今大会は出場せず、先発に向けた調整に専念していた。日本は初となる8強止まりで大会を終えた。佐々木は試合について「リアルタイムでは見ていないですけど、結果は見ました。どのチームも強かったと思いますし」と振り返った。今大会はロッテ時代に同僚だ