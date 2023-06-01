村上がインスタグラムを更新野球日本代表「侍ジャパン」の村上宗隆内野手（ホワイトソックス）は16日（日本時間17日）、自身のインスタグラムを更新。準々決勝でベネズエラに敗れ、無念の敗退となった第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返り「何もチームの力になれず申し訳ありません」と無念の思いを綴った。村上は1次ラウンドのチェコ戦では満塁本塁打を放ったが、大会通じて打率.211、1本塁打5打点、OPS