【チョコエッグ（ポケットモンスター旅立ちの3匹）】 3月16日 発売 価格：1個308円 フルタ製菓は「チョコエッグ（ポケットモンスター旅立ちの3匹）」を3月16日に発売した。価格は1個308円。 本製品はポケットモンスターから「旅立ちの3匹」となるフシギダネやヒトカゲ、ゼニガメをはじめとしたポケモンたちを封入したチョコエッグ。タマゴ型チョコレー