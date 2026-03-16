まだまだブームが継続しそうなデニムアイテム。これから買い足そうと考えている大人女性は、おしゃれさんのイチオシアイテムをチェックしてみて。今回は【ユニクロ】の「ワイドジーンズ」をご紹介。ユニクロ公認インフルエンサーの@panko0821さんも「大本命」と太鼓判を押しているアイテムで、たっぷりとボリューム感があり、一点投入でサマ見えが狙えます。体型カバーも期待できるので、ぜひデイリ