グラビア、イベントなど多彩に活躍するタレント・羽瀬レイナが、U-NEXTボクシングのラウンドガールに就任。今回、選ばれての思いやこれからの意気込みなどを語った。 「U-NEXT BOXING」は、数々の名勝負を生んできた伝統ある興行を、U-NEXTのプラットフォームを通じて全国にLIVE配信しているプロジェクト。ボクシングの魅力をより多くの人に届けるべく、迫力ある映像とともに熱い闘いを伝えている。ログインして続きを読むThe post