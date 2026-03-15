「へ」は「別に良くない？」といわれることも自動車のナンバープレートは、地名、分類番号などの数字、そしてひらがなの組み合わせで構成されています。地名は使用の本拠を示すものですが、ひらがなにはどのような意味があるのでしょうか。 【不人気なものも!?】これがズラリと並ぶ「ご当地ナンバー」です（写真）じつは、ひらがなには、どの文字を使っているかによって自動車の「用途」を区別する大切な役割があります。おお