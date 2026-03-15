4回69球で被安打4、2失点、5Kで降板■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦に敗れた。先発した山本由伸投手は先頭打者にいきなり一発を浴びるも、4回69球を投げて被安打4、5奪三振2失点だった。試合後は無念の表情を浮かべた。昨年のワールドシリーズMVPに輝いた山本は、日本の初戦とな