4回69球で被安打4、2失点、5Kで降板

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦に敗れた。先発した山本由伸投手は先頭打者にいきなり一発を浴びるも、4回69球を投げて被安打4、5奪三振2失点だった。試合後は無念の表情を浮かべた。

昨年のワールドシリーズMVPに輝いた山本は、日本の初戦となった1次ラウンドの6日のチャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）に先発し、2回2/3で53球を投げて被安打0、2奪三振無失点だった。そして負けたら終わりの決勝トーナメントでも初陣を任された。

しかし、まさかの立ち上がりとなる。初回先頭のロナルド・アクーニャJr.外野手にアーチを浴びた。それでも大谷翔平投手（ドジャース）が試合を振り出しに戻す一発で追い付いたが、2回には2本の二塁打で再び失点。それでも、3回以降は徐々に調子と取り戻し、4回は1死からアブレイユ、ぺレスを連続三振に仕留め、この日初めての3者凡退とした。（Full-Count編集部）