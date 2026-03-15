俳優の椎名桔平が、日本テレビ系『おしゃれクリップ』（後10：00）に出演。30年来の友人や地元の同級生へのインタビューをもとに、幅広い交友関係や知られざる私生活を明らかにしつつ、若かりし頃の苦悩や、人情味あふれる性格に迫る。【写真】山崎育三郎＆井桁弘恵に囲まれる椎名桔平過去にドラマで共演したこともある30年来の友人・恵俊彰は、出会ったばかりの頃に見た、椎名の“ガッツ”について言及しつつ、最近の付き合い