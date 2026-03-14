伊藤大海、佐藤輝明は共に侍ジャパンでプレー野球日本代表「侍ジャパン」の伊藤大海投手（日本ハム）、佐藤輝明外野手（阪神）が2026年オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する可能性を米スポーツ局ESPNが報じた。「MLB球団はポスティングされる可能性があると見ている」などと報じた。8月31日に29歳となる伊藤は昨季2年連続最多勝となる14勝を挙げ、リーグトップの195奪三振。防御率2.52をマークし、沢村賞を初