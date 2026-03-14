トランプ米大統領の指示によって始まった米軍とイスラエル軍による対イラン軍事作戦。各メディアの報道によると、イラン国民は、この軍事作戦を歓迎する人と批判する人で二分化しているようだ。【写真】沈鬱な表情で「イラン人の本音」を語ったマンスールさん。来日した際は58キロだったという若かりし頃の写真なども日本に住むイラン人は、事態をどうみているのか。東京・上板橋で居酒屋「花門」を営むコルドバッチェ・マンス