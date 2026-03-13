侍ジャパンの公式インスタグラム（＠samuraijapan_official）が2025年3月11日、インスタグラムを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）とロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星選手（34）との2ショットを披露した。「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」日本代表・侍ジャパンは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組を4戦全勝で突破。米マイアミで行われる準々決勝に進出した。侍ジャパンの公