ベールスホットのMF倍井謙が10日、ベルギー2部第29節のアンデルレヒトリザーブチーム(RSCAフューチャーズ)戦で3回PKを獲得する異例の活躍を見せた。先発出場した倍井は前半8分、左サイドからペナルティエリア内に侵入したところでDFカイス・バリーに押されてPKを獲得。これをDFブリアン・プラットが決めてベールスホットが先制した。続く同13分にも倍井がドリブルでペナルティエリア内に割って入ると、今度はMFオマル・サール