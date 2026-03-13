　ベールスホットのMF倍井謙が10日、ベルギー2部第29節のアンデルレヒトリザーブチーム(RSCAフューチャーズ)戦で3回PKを獲得する異例の活躍を見せた。

　先発出場した倍井は前半8分、左サイドからペナルティエリア内に侵入したところでDFカイス・バリーに押されてPKを獲得。これをDFブリアン・プラットが決めてベールスホットが先制した。続く同13分にも倍井がドリブルでペナルティエリア内に割って入ると、今度はMFオマル・サールに倒されて再びPKを獲得。またもプラットが決めて2-0となった。

　その後両チームとも点を取り合ってスコアは3-2に。そうして迎えた後半35分、倍井がゴール正面で味方の落としを受けて放ったシュートは大きく枠を外してしまう。だが、シュート後にDFアントウィ・ダコスタからスライディングタックルを受けたことで3回目のPK獲得を果たした。さらにダコスタはこのプレーで2枚目の警告を提示され、倍井が退場も誘発する形になった。

　プラットがこのPKを決めてハットトリックを達成し、チームは4-2で勝利。24歳の倍井は名古屋グランパスから期限付き移籍している今季、6試合1得点となっている。

　チームは倍井がプラットに3本指を立てて笑っている写真を「僕らもみんな同じリアクションだよ」と綴りながらXに投稿し、3回のPK獲得の異例さを伝えた。また、名前のケンと英語の“can”ををかけて「He Ken do what he wants(ケンはやりたいようにできる)」と活躍ぶりを称えている。