倍井謙がベルギー2部で1試合3回PK獲得&退場誘発の離れ業!! クラブも驚き「みんな同じリアクションだよ」
ベールスホットのMF倍井謙が10日、ベルギー2部第29節のアンデルレヒトリザーブチーム(RSCAフューチャーズ)戦で3回PKを獲得する異例の活躍を見せた。
先発出場した倍井は前半8分、左サイドからペナルティエリア内に侵入したところでDFカイス・バリーに押されてPKを獲得。これをDFブリアン・プラットが決めてベールスホットが先制した。続く同13分にも倍井がドリブルでペナルティエリア内に割って入ると、今度はMFオマル・サールに倒されて再びPKを獲得。またもプラットが決めて2-0となった。
その後両チームとも点を取り合ってスコアは3-2に。そうして迎えた後半35分、倍井がゴール正面で味方の落としを受けて放ったシュートは大きく枠を外してしまう。だが、シュート後にDFアントウィ・ダコスタからスライディングタックルを受けたことで3回目のPK獲得を果たした。さらにダコスタはこのプレーで2枚目の警告を提示され、倍井が退場も誘発する形になった。
プラットがこのPKを決めてハットトリックを達成し、チームは4-2で勝利。24歳の倍井は名古屋グランパスから期限付き移籍している今季、6試合1得点となっている。
チームは倍井がプラットに3本指を立てて笑っている写真を「僕らもみんな同じリアクションだよ」と綴りながらXに投稿し、3回のPK獲得の異例さを伝えた。また、名前のケンと英語の“can”ををかけて「He Ken do what he wants(ケンはやりたいようにできる)」と活躍ぶりを称えている。
先発出場した倍井は前半8分、左サイドからペナルティエリア内に侵入したところでDFカイス・バリーに押されてPKを獲得。これをDFブリアン・プラットが決めてベールスホットが先制した。続く同13分にも倍井がドリブルでペナルティエリア内に割って入ると、今度はMFオマル・サールに倒されて再びPKを獲得。またもプラットが決めて2-0となった。
プラットがこのPKを決めてハットトリックを達成し、チームは4-2で勝利。24歳の倍井は名古屋グランパスから期限付き移籍している今季、6試合1得点となっている。
チームは倍井がプラットに3本指を立てて笑っている写真を「僕らもみんな同じリアクションだよ」と綴りながらXに投稿し、3回のPK獲得の異例さを伝えた。また、名前のケンと英語の“can”ををかけて「He Ken do what he wants(ケンはやりたいようにできる)」と活躍ぶりを称えている。
FT | Brian Plat n'avait encore marqué aucun but pour le Beerschot, mais il a réussi ce soir à inscrire un triplé sur penalty ! #BEEAND pic.twitter.com/xHGBcfWlxU— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 10, 2026
We all had the same reaction, Ken #WeAre13 #BEEAND pic.twitter.com/gVVe9XCH9C— K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) March 11, 2026