イーロン・マスク氏（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米誌フォーブスが12日までに発表した2026年版の世界長者番付で、米実業家のイーロン・マスク氏が保有資産8390億ドル（約134兆円）で、2年連続首位となった。電気自動車（EV）大手テスラや宇宙企業スペースXの事業拡大を背景に、資産は25年版から約2.5倍に急拡大した。2位は米グーグル共同創業者のラリー・ペイジ氏で資産2570億ドル、3位は同じく共同創業者のサーゲイ